Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом смерті пацієнта, внаслідок неналежного виконання обов’язків лікарями Суспільство | 28-10-2020, 21:09 0 185



Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за фактом ненадання без поважних причин працівниками однієї з лікарень Львова допомоги хворому, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.139 КК України (ненадання допомоги хворому медичним працівником, що спричинило смерть останнього).



Підставою для початку кримінального провадження стала інформація у ЗМІ щодо бездіяльності лікарів однієї з міських клінічних лікарень Львова, у якій за кілька днів до смерті перебував пацієнт і з якої його виписали без надання належної медичної допомоги, внаслідок чого чоловік помер 22 жовтня цього року.



Досудове розслідування у цьому провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у Львівській області.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури