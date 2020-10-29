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Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом смерті пацієнта, внаслідок неналежного виконання обов’язків лікарями
|Суспільство | 28-10-2020, 21:09
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Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за фактом ненадання без поважних причин працівниками однієї з лікарень Львова допомоги хворому, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.139 КК України (ненадання допомоги хворому медичним працівником, що спричинило смерть останнього).
Підставою для початку кримінального провадження стала інформація у ЗМІ щодо бездіяльності лікарів однієї з міських клінічних лікарень Львова, у якій за кілька днів до смерті перебував пацієнт і з якої його виписали без надання належної медичної допомоги, внаслідок чого чоловік помер 22 жовтня цього року.
Досудове розслідування у цьому провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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