Завдяки заходам, вжитим обласною прокуратурою, до комунальної власності територіальної громади прийнято земельну ділянку вартістю понад пів мільйона гривень Суспільство | 29-10-2020, 08:32 0 100





Львівською обласною прокуратурою проводиться системна робота представницького характеру щодо відновлення порушених економічних інтересів держави, зокрема з питань державної та комунальної власності.



Так, за принципової позиції обласної прокуратури, Перемишлянським районним судом Львівської області задоволено позов про визнання відумерлою спадщини, а саме земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,3094 га у с.Біле Перемишлянського району.



Мова йде про неоформлення Білецькою сільрадою права власності на вказану земельну ділянку, що могло призвести до її протиправного використання.



Відтак, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії забезпечення реального виконання судового рішення, земельну ділянку вартістю 602 тис грн повернуто до комунальної власності територіальної громади.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури