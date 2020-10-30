На Рівненщині в прикордонні викрито нелегальний цех з обробки бурштину Суспільство | 29-10-2020, 13:04 0 87

Учора правоохоронці провели санкціонований обшук в одному з домоволодінь селища Соломіївка, що у контрольованому прикордонному районі Рівненщини.



Під час вказаного заходу виявили та вилучили 17 кг обробленого сирцю бурштину, 3 кг самоцвіту в готових виробах, а також засоби та приладдя для обробки «сонячного каменю».



Слідчі дії в складі міжвідомчої групи проводили оперативні співробітники Житомирського прикордонного загону під процесуальним керівництвом Сарненської місцевої прокуратури.



Обшук проходив в рамках кримінального провадження за ст. 240-1 КК України «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину», відповідно до ухвали Сарненського районного суду.



Слідчі дії тривають.





