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На Рівненщині в прикордонні викрито нелегальний цех з обробки бурштину
|Суспільство | 29-10-2020, 13:04
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Учора правоохоронці провели санкціонований обшук в одному з домоволодінь селища Соломіївка, що у контрольованому прикордонному районі Рівненщини.
Під час вказаного заходу виявили та вилучили 17 кг обробленого сирцю бурштину, 3 кг самоцвіту в готових виробах, а також засоби та приладдя для обробки «сонячного каменю».
Слідчі дії в складі міжвідомчої групи проводили оперативні співробітники Житомирського прикордонного загону під процесуальним керівництвом Сарненської місцевої прокуратури.
Обшук проходив в рамках кримінального провадження за ст. 240-1 КК України «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину», відповідно до ухвали Сарненського районного суду.
Слідчі дії тривають.
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