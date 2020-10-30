З початку року 209 запитів на отримання публічної інформації надійшло до Львівської податкової Суспільство | 29-10-2020, 13:05 0 127



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у вересні 2020 року до Львівської податкової засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшло 15 запитів на отримання публічної інформації.



З початку 2020 року надійшло 209 запити,з них:



- запити на отримання публічної інформації – 168 (або 84 % від загальної кількості документів), за результатами розгляду яких надано відповіді електронною поштою або поштою відповідно до вимог чинного законодавства України, з них поштою надійшло – 71 запитів; електронною поштою – 78 запити; особисто від запитувачів – 19 запитів;



- документи, які містять посилання на норми Закону України «Про доступ до публічної інформації», але за змістом є зверненнями щодо надання консультацій з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства відповідно до Податкового кодексу України, або зверненнями громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян ” – 41 (або 20 % від загальної кількості документів).











