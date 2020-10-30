Шалена доба прикордонників на Буковині. Четверо затриманих та контрабанда на мільйон Суспільство | 29-10-2020, 13:09 0 116 https://www.youtube.com/watch?v=T14O-a6FNeM&feature=youtu.be



За добу тільки в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону групи реагування виїжджають для перевірки кордону, в середньому від 20 до 30 разів. Минулої доби цих виїздів було значно більше. Проте саме з 28 на 29 жовтня охоронцями кордону в трьох випадках вдалося затримати чотирьох буковинців та сигарет на майже 1 мільйон гривень.



Усі випадки затримань відбулися на ділянках відділів прикордонної служби «Красноїльськ» та «Селятин». Саме на цьому напрямку сьогодні вночі прикордонники виявили понад 17,5 тисяч пачок сигарет різних марок. Крім курива, наряд затримав ще й двох мешканців прикордоння 1996 та 2000 років народження, причетних до тютюнової контрабанди. Чоловіків прикордонники буквально зняли із загороджувального паркану, який ті намагалися подолати.



Інших двох правопорушників та близько 4 тисяч пачок сигарет виявили прикордонники відділу «Красноїльськ».



У першому випадку прикордонниками був помічений, а згодом затриманий, з допомогою службового собаки, мешканець н.п. Красноїльськ. Чоловік стежив за прикордонними нарядами та за допомогою радіостанції коригував дії своїх спільників. Останніх було виявлено згодом, однак з появою прикордонників вони вдалися до втечі, покинувши увесь товар.



В іншому випадку охоронцями кордону був затриманий 30-річний житель села Чудеї Сторожинецького району. Перевіряючи інформацію від румунських колег щодо виявлення невідомих осіб поблизу кордону, у вказаний район вибула група реагування. В ході пошуку правопорушників, за 150 метрів від загороджувального паркану, й був виявлений буковинець.



Всіх затриманих громадян України прикордонники доправили до прикордонних підрозділів для складання адміністративних документів за ч.1. ст. 204-1КУпАП, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Проте, на одного із пачкарів прикордонникам довелося ще й склали адмінпротокол за злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду.



Подальшу долю буковинців вирішуватиме суд.



Вилучені тютюнові вироби будуть передані співробітникам Буковинської митниці.



