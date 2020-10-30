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У прикордонні Львівщини знайшли розбитий дрон
|Суспільство | 29-10-2020, 13:54
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Потрощений безпілотник літакового типу виявив у лісосмузі житель прикордоння та повідомив про це прикордонникам відділення «Малнів».
Наряд одразу ж вибув на місце виявлення дрона. Літальний апарат виявився кустарного типу. Практика показує, що такі нерідко використовують контрабандисти для нелегального переміщення сигарет з України в країни ЄС. Тютюнові вироби ховають в пустотілих сегментах фюзеляжу або розміщують на підвісах. Наразі знайдені частини БПЛА доставили у прикордонний підрозділ. Правоохоронці вживають заходів для встановлення причетних до нелегальних польотів та маршруту руху дрона, який потрапив у авіатрощу (у тому числі за даними GPS обладнання, якщо воно наявне і вціліло).
Нагадаємо, улітку цього року на Львівщині під час обшуків у підозрюваних в незаконних оборудках з підакцизними товарами виявили одразу 10 безпілотних літальних апаратів мультикоптерного та літакового типу. https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-Lvivshchini-viyavili-bezpilotniy-aviapark-Droni-ymovirno-vikoristovuvali-kontrabandisti/
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