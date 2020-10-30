У прикордонні Львівщини знайшли розбитий дрон Суспільство | 29-10-2020, 13:54 0 220



Потрощений безпілотник літакового типу виявив у лісосмузі житель прикордоння та повідомив про це прикордонникам відділення «Малнів».



Наряд одразу ж вибув на місце виявлення дрона. Літальний апарат виявився кустарного типу. Практика показує, що такі нерідко використовують контрабандисти для нелегального переміщення сигарет з України в країни ЄС. Тютюнові вироби ховають в пустотілих сегментах фюзеляжу або розміщують на підвісах. Наразі знайдені частини БПЛА доставили у прикордонний підрозділ. Правоохоронці вживають заходів для встановлення причетних до нелегальних польотів та маршруту руху дрона, який потрапив у авіатрощу (у тому числі за даними GPS обладнання, якщо воно наявне і вціліло).



Нагадаємо, улітку цього року на Львівщині під час обшуків у підозрюваних в незаконних оборудках з підакцизними товарами виявили одразу 10 безпілотних літальних апаратів мультикоптерного та літакового типу. https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-Lvivshchini-viyavili-bezpilotniy-aviapark-Droni-ymovirno-vikoristovuvali-kontrabandisti/









