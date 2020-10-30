У «Борисполі» викрили іранця, якому дружина купила неякісний паспорт Суспільство | 29-10-2020, 14:55 0 155



Прикордонники в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» викрили чоловіка, який мандрував з фальшивим паспортом громадянина Великобританії.



Під час перевірки документа пасажира, який прилетів зі Стамбула, співробітники Держприкордонслужби виявили певні ознаки підробки паспорта. Лжебританець зізнався, що насправді є громадянином Ірану, а фальшиві папери йому купила дружина.



Іранцю заборонили в’їзд в Україну на 3 роки, тепер йому доведеться повертатися зворотним рейсом у Туреччину.



А у Закарпатській області прикордонники виявили іншого громадянина Ірану з проблемними документами. Іноземець їхав у таксі, яке наряд відділу «Ужгород» зупинив на контрольному посту. Пасажир-іранець пред’явив анульовану посвідку на постійне проживання в Україні.



Прикордонники доставили його у пункт тимчасового тримання, звідки порушника планують передати представникам міграційної служби.



