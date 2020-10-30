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У «Борисполі» викрили іранця, якому дружина купила неякісний паспорт
|Суспільство | 29-10-2020, 14:55
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Прикордонники в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» викрили чоловіка, який мандрував з фальшивим паспортом громадянина Великобританії.
Під час перевірки документа пасажира, який прилетів зі Стамбула, співробітники Держприкордонслужби виявили певні ознаки підробки паспорта. Лжебританець зізнався, що насправді є громадянином Ірану, а фальшиві папери йому купила дружина.
Іранцю заборонили в’їзд в Україну на 3 роки, тепер йому доведеться повертатися зворотним рейсом у Туреччину.
А у Закарпатській області прикордонники виявили іншого громадянина Ірану з проблемними документами. Іноземець їхав у таксі, яке наряд відділу «Ужгород» зупинив на контрольному посту. Пасажир-іранець пред’явив анульовану посвідку на постійне проживання в Україні.
Прикордонники доставили його у пункт тимчасового тримання, звідки порушника планують передати представникам міграційної служби.
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