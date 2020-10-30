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Прокуратурою у Львові успішно оскаржене право власності на самобуд площею понад 280 кв. м
|Суспільство | 29-10-2020, 14:57
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Під час моніторингу судових рішень, винесених без участі прокурора, органи прокуратури області виявили та оскаржили судове рішення одного з районних судів Львова, яким визнано право власності на самочинно збудований житловий будинок площею понад 280 кв. м, що розташований на земельній ділянці комунальної власності на вул. Кульпарківській.
Апеляційний суд погодився з позицією прокуратури, що зазначений будинок є об’єктом самочинного будівництва, відтак рішення щодо визнання права власності скасовано і тепер органи місцевого самоврядування вживатимуть заходи для усунення порушень містобудівного законодавства.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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