Прокуратурою у Львові успішно оскаржене право власності на самобуд площею понад 280 кв. м Суспільство | 29-10-2020, 14:57 0 288

Під час моніторингу судових рішень, винесених без участі прокурора, органи прокуратури області виявили та оскаржили судове рішення одного з районних судів Львова, яким визнано право власності на самочинно збудований житловий будинок площею понад 280 кв. м, що розташований на земельній ділянці комунальної власності на вул. Кульпарківській.



Апеляційний суд погодився з позицією прокуратури, що зазначений будинок є об’єктом самочинного будівництва, відтак рішення щодо визнання права власності скасовано і тепер органи місцевого самоврядування вживатимуть заходи для усунення порушень містобудівного законодавства.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури