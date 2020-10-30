У ПРИКОРДОННІ ЛЬВІВЩИНИ ЗНАЙШЛИ РОЗБИТИЙ ДРОН Суспільство | 29-10-2020, 15:01 0 88

Потрощений безпілотник літакового типу виявив у лісосмузі житель прикордоння та повідомив про це прикордонникам відділення «Малнів» Львівського прикордонного загону.

Наряд одразу ж вибув на місце виявлення дрона. Літальний апарат виявився кустарного типу. Практика показує, що такі нерідко використовують контрабандисти для нелегального переміщення сигарет з України в країни ЄС. Тютюнові вироби ховають в пустотілих сегментах фюзеляжу або розміщують на підвісах.

Наразі знайдені частини БПЛА доставили у прикордонний підрозділ. Правоохоронці вживають заходів для встановлення причетних до нелегальних польотів та маршруту руху дрона, який потрапив у авіатрощу (у тому числі за даними GPS обладнання, якщо воно наявне і вціліло).



#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #кордон #ДПСУ #новини

