Обсяг заготівлі деревини за 9 місяців 2020 року Суспільство | 29-10-2020, 15:14 0 94



За 9 місяців 2020 року державними лісогосподарськими підприємствами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства заготовлено 557,8 тис. кбм., ліквідної деревини (що на 68 тис. кбм., або на 11 % менше відповідного періоду минулого року), в. т. ч. від рубок головного користування 301,1 тис. кбм., що становить 57 % від загальної заготівлі.

Заготівля деревини проводиться власними лісозаготівельними бригадами, а також на умовах підряду. Співвідношення обсягів лісозаготівельних робіт: власними бригадами - 41%, на умовах підряду -59%

Вихід лісоматеріалів круглих на РГК за 9 місяців 2020 року по Львівському ОУЛМГ склав 56,8% (за 9 міс. 2019 р. – 53,3%), в. т. ч., по дубу-43,5% (за 2019 р. – 36,3%), бук-33,9% (відповідно - 29,7%), хвої-80,4% (76,9%) , вільсі-42,6%( 30,25%), березі-24,9% (24,7%).

Процент виходу лісоматеріалів круглих класу А на рубках головного користування становить 4,9% (4,7 % за 9 міс. 2019 р.), з них: дубових-1,8%, букових-2,2%, хвойних-4,0%, вільхових-21,5%, березових-22,7%

Заготовлено від всіх видів рубок, лісоматеріалів круглих-277,3 тис. кбм., дров-275,4 тис. кбм., в. т. ч. дров для промислового використання-213,6 тис. кбм.



