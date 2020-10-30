Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету Суспільство | 29-10-2020, 15:31 0 107





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у разі виявлення проблем в роботі Електронного кабінету користувач має право через меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету сформувати та відправити лист про виявлену технічну та/або методологічну помилку за своїм місцем обліку в електронному вигляді.



Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДПС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДПС користувач може переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.



Відповідь на лист (запит тощо) надається органом ДПС на електронну адресу, зазначену у зверненні, або поштою у строки, визначені законодавством.



