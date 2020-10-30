   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 30/10/2020 Забезпечення медзакладів Львова в період пандемії COVID-19. Звіт...>> Для воїнів на передову львів'яни зібрали й передали допомогу...>> Місто розглядає можливості розгортання резервних ліжкомісць у медичних закладах в разі критичної ситуації...>> Події 27 BookForum стали доступними для людей з порушеннями слуху: які події перекладено жестовою мовою...>> У Львові підозрюваного у замаху на вбивство взяли під варту...>> Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету...>> До уваги фінансових агентів!...>> Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету...>> Обсяг заготівлі деревини за 9 місяців 2020 року...>> У ПРИКОРДОННІ ЛЬВІВЩИНИ ЗНАЙШЛИ РОЗБИТИЙ ДРОН...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові підозрюваного у замаху на вбивство взяли під варту...
29-10-2020, 18:20  >>> 
Підозрюваного у вбивстві на Жовківщині взяли під варту...
29-10-2020, 12:52  >>> 
Дрогобиччанам загрожує до 15 років ув’язнення за розбій...
27-10-2020, 20:13  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Світовий антирекорд COVID: за добу діагностували понад півмільйона заражень...
29-10-2020, 08:52  >>> 
Франція посилює карантин...
29-10-2020, 08:43  >>> 
COVID в Україні: антирекорд смертей і знову більше нових хворих...
28-10-2020, 09:25  >>> 

Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету

Суспільство | 29-10-2020, 15:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 107 107    



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у разі виявлення проблем в роботі Електронного кабінету користувач має право через меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету сформувати та відправити лист про виявлену технічну та/або методологічну помилку за своїм місцем обліку в електронному вигляді.

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДПС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДПС користувач може переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

Відповідь на лист (запит тощо) надається органом ДПС на електронну адресу, зазначену у зверненні, або поштою у строки, визначені законодавством.
   Новини по темі: Суспільство
Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету...
29-10-2020, 15:42  >>> 
До уваги фінансових агентів!...
29-10-2020, 15:32  >>> 
Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету...
29-10-2020, 15:31  >>> 
Обсяг заготівлі деревини за 9 місяців 2020 року...
29-10-2020, 15:14  >>> 
У ПРИКОРДОННІ ЛЬВІВЩИНИ ЗНАЙШЛИ РОЗБИТИЙ ДРОН...
29-10-2020, 15:01  >>> 
Прокуратурою у Львові успішно оскаржене право власності на самобуд площею понад 280 кв. м...
29-10-2020, 14:57  >>> 
У «Борисполі» викрили іранця, якому дружина купила неякісний паспорт...
29-10-2020, 14:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: екзит-поли щодо виборів та опитування Зеленського...
26-10-2020, 09:51  >>> 
Екзитполи у Львові: хто стане мером і які партії пройдуть у міськраду...
25-10-2020, 20:42  >>> 
Головні новини середи і ночі: перестановки в ОПУ, скасування другого туру виборів...
22-10-2020, 08:24  >>> 
   ПолітикаПолітика
Ураган "Зета" вдарив по узбережжю США...
29-10-2020, 09:02  >>> 
В США групу осіб підозрюють в роботі на Китай...
29-10-2020, 09:01  >>> 
Вибори президента США: понад 75 мільйонів американців вже проголосували...
29-10-2020, 08:48  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Spacex готується до тестового запуску міжпланетного корабля Starship...
29-10-2020, 08:49  >>> 
Курс гривні до долара та євро знову знизився...
28-10-2020, 09:24  >>> 
NASA анонсувала дату запуску чергової місії на кораблі Spacex...
28-10-2020, 08:51  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету...
29-10-2020, 15:42  >>> 
До уваги фінансових агентів!...
29-10-2020, 15:32  >>> 
Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету...
29-10-2020, 15:31  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Оркестр INSO-Lviv та Оксана Линів запрошують на концерт «Тріумф любови»...
12-10-2020, 12:15  >>> 
ДАБІ України надала дозвіл на будівництво Jam Factory Art Center...
08-10-2020, 14:17  >>> 
Саудівська Аравія частково відкрила Мекку для паломництва...
05-10-2020, 02:23  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:36 Забезпечення медзакладів Львова в період пандемії COVID-19. Звіт
18:36 Для воїнів на передову львів'яни зібрали й передали допомогу
18:35 Місто розглядає можливості розгортання резервних ліжкомісць у медичних закладах в разі критичної ситуації
18:28 Події 27 BookForum стали доступними для людей з порушеннями слуху: які події перекладено жестовою мовою
18:20 У Львові підозрюваного у замаху на вбивство взяли під варту
15:42 Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету
15:32 До уваги фінансових агентів!
15:31 Як платнику податків повідомити податкову у разі виявлення проблем у роботі Електронного кабінету
15:14 Обсяг заготівлі деревини за 9 місяців 2020 року
15:01 У ПРИКОРДОННІ ЛЬВІВЩИНИ ЗНАЙШЛИ РОЗБИТИЙ ДРОН

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования