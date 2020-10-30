До уваги фінансових агентів! Суспільство | 29-10-2020, 15:32 0 131



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до пункту 69.8.3 статті 69 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фінансові агенти зобов’язані щороку, до 1 вересня, подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, звіт про підзвітні рахунки. Згідно з п. 3.2 ст. 3 Кодексу якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом України, застосовуються правила міжнародного договору.



На офіційному сайті Служби внутрішніх доходів США опубліковане повідомлення про перенесення строків подання звітів про підзвітні рахунки в рамках Угоди FATCA за 2019 податковий рік для компетентних органів країн, які звітуються за моделлю IGA 1, в тому числі для України, на період до 31 грудня 2020 року. Раніше терміни виконання міжнародних зобов’язань України були встановлені до 30 вересня 2020 року. Зміни виникли у зв’язку з поширенням COVID-19.



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