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До уваги громадян, які планують перетинати кордон з України в Республіку Білорусь!
|Суспільство | 30-10-2020, 09:24
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Згідно з повідомленнями, які надійшли в органи охорони державного кордону України від відповідних органів Республіки Білорусь, білоруська сторона з 29 жовтня обмежує пропуск через кордон.
Вказані обмеження суміжна сторона аргументує додатковими заходами з недопущення поширення коронавірусної інфекції.
Згідно з інформацією, ці обмеження не поширюються на осіб, які перетинають кордон за дипломатичними або службовими паспортами, водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, та членів поїзних бригад.
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