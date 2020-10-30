До уваги громадян, які планують перетинати кордон з України в Республіку Білорусь! Суспільство | 30-10-2020, 09:24 0 112

Згідно з повідомленнями, які надійшли в органи охорони державного кордону України від відповідних органів Республіки Білорусь, білоруська сторона з 29 жовтня обмежує пропуск через кордон.



Вказані обмеження суміжна сторона аргументує додатковими заходами з недопущення поширення коронавірусної інфекції.



Згідно з інформацією, ці обмеження не поширюються на осіб, які перетинають кордон за дипломатичними або службовими паспортами, водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, та членів поїзних бригад.