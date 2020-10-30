У поминальні дні - 31 жовтня та 1 листопада, буде підсилено роботу транспорту, який курсує до кладовищ Суспільство | 30-10-2020, 09:26 0 229 За інформацією управління транспорту ЛМР, у поминальні дні - 31 жовтня та 1 листопада, буде підсилено роботу транспорту, який курсує до кладовищ. Водночас у мерії нагадують, що заїзд легкового транспорту на територію цвинтарів заборонено. Заїзд на легкових автомобілях планують дозволити орієнтовно з 16.00 год до 18.00 год для відвідування родинних поховань людям з інвалідністю та особам похилого віку, які не здатні пересуватися самостійно і потребують перевезення на автомобільному транспорті.



«Для полегшення доїзду громадян до місць поховань їх родичів та близьких, буде підсилено роботу громадського транспорту, який курсує до кладовищ.



Так, до Сихівського кладовища, буде організовано доїзд автобусів маршруту № 38, а також збільшиться кількість тролейбусів на маршруті № 31.



До Голосківського кладовища збільшиться кількість автобусів на маршруті № 55″, — повідомили в управлінні транспорту.



Також у мерії нагадують, що згідно з законодавством заборонено заїзд приватного транспорту на територію кладовищ.



Заїзд на легкових автомобілях планують дозволити з 16.00 год до 18.00 год. для відвідування родинних поховань людям з інвалідністю та особам похилого віку, які не здатні пересуватися самостійно і потребують перевезення їх на автомобільному транспорті.



В свою чергу мерія закликає мешканців прибрати могили своїх рідних. Однак наголошує на тому, щоб не нести на могили штучні квіти.



«Наші комунальні служби, в чиєму підпорядкуванні знаходяться кладовища, зараз активно готуються до поминальних днів. Основне їхнє завдання, щоб доріжки були прибрані, сміття вивезено, контейнери були чисті, щоб не було сміття на території», — розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлового-комунального господарства.



