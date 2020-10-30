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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Декларування громадянами доходів отриманих у 2019 роц
|Суспільство | 30-10-2020, 13:09
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що громадяни, які у 2019 році одержали доходи, з яких не сплачені (не утримані) податки, зобов’язані подати до контролюючих органів за місцем проживання податкові декларації про майновий стан та доходи (далі- Декларація).
Податкова Декларація подається платниками податків, які у 2019 році отримали:
· доходи з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але які не є звільненими від оподаткування;
· доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:
від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна,
продажу (обміну) власного майна,
продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;
· спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;
· інвестиційні доходи від операцій з інвестиційними активами;
· іноземні доходи;
· доходи у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/439319.html
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