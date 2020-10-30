Декларування громадянами доходів отриманих у 2019 роц Суспільство | 30-10-2020, 13:09 0 77



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що громадяни, які у 2019 році одержали доходи, з яких не сплачені (не утримані) податки, зобов’язані подати до контролюючих органів за місцем проживання податкові декларації про майновий стан та доходи (далі- Декларація).



Податкова Декларація подається платниками податків, які у 2019 році отримали:



· доходи з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але які не є звільненими від оподаткування;



· доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:



від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна,



продажу (обміну) власного майна,



продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;



· спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;



· інвестиційні доходи від операцій з інвестиційними активами;



· іноземні доходи;



· доходи у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.









Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/439319.html