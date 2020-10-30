Громадянка Німеччини перевозила до кордону 5 нелегалів із Туреччини Суспільство | 30-10-2020, 13:19 0 125



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Іноземців, які мали намір нелегально потрапити до країн ЄС, затримав прикордонний наряд відділу «Шегині» Львівського прикордонного загону.



Під час патрулювання поблизу кордону військовослужбовці зупинили автомобіль марки «Фольксваген», в якому було п’ятеро громадян Туреччини. В ході спілкування іноземці не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування. За кермом автомобіля була громадянка Німеччини, яка виявилася колишньою співвітчизницею подорожувальників.



Під час перевірки прикордонники також з’ясували, що іноземці прибули в Україну встановленим порядком та мали на меті потрапити до сусідньої країни поза пунктом пропуску.



Громадян Туреччини доставлено до прикордонного підрозділу для проведення перевірочних заходів та прийняття правових рішень щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Зазначимо, що з початку року тільки на Львівщині прикордонники затримали 34 громадянина Туреччини, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.





