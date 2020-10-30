Надання адміністративних послуг в умовах карантину Суспільство | 30-10-2020, 14:07 0 80



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в період з березня по жовтень 2020 року надання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернень в Центрах обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області відбувалось з врахуванням обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.



При цьому фахівцями Центрів обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня – вересня 2020 року надано 157 573 адміністративні послуги. Щодо структури наданих адміністративних послуг, то за 9 місяців поточного року однією з найбільш запитуваних послуг є послуга видачі картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, яка в структурі наданих адмінпослуг займає 31,4 відс. та її кількість за 9 місяців склала 49 533. Також значну частину наданих адміністративних послуг становлять такі послуги: реєстрація платника єдиного податку – 17396, надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 16645, видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 15161, реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 12 135, реєстрація книг обліку доходів та доходів і витрат платникам єдиного податку – 11 102.



Нагадуємо, що прийом платників у ЦОП м. Львова здійснюється за попереднім записом за номерами телефонів, розміщеними за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/okremi-storinki/informatsiya--scho-oprilyudnyuetsya-rozporya/413238.html





