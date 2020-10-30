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Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил

Суспільство | 30-10-2020, 14:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 223 223    

Нагадаємо, що до 15 листопада включно, за наказом командувача операції Об'єднаних сил, тимчасово припинено пропуск через КПВВ «Станиця Луганська».

Громадяни мають можливість перетнути лінію розмежування у цьому КПВВ за окремим рішенням командувача при наявності документально підтверджених обставин соціально-гуманітарного характеру. Також до тимчасово окупованої території України пропускаються громадяни у разі слідування до місця реєстрації.

Контрольні пункти «Мар'їнка» та «Новотроїцьке» продовжують функціонувати за графіком осіннього періоду з 07.00 до 18.30. Проте, щоденне переміщення громадян блокується російською окупаційною адміністрацією.
За тиждень через КПВВ «Станиця Луганська» пройшла 681 особа, із них – 26 осіб на контрольовану територію, а 655 в бік тимчасово окупованої Луганщини.

Рух дорожнім коридором «Донецьк – Маріуполь» окупанти розблоковували двічі, у понеділок та п’ятницю. У цей період через КПВВ «Новотроїцьке» 102 громадянина та 28 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 172 громадянина та 29 транспортний засіб проїхали до тимчасово окупованої території України.

Сьогодні станом на 14.00 в контрольному пункті «Новотроїцьке» в обох напрямках лінію розмежування перетнули 149 громадян та 22 автомобілі.
Дорожній коридор «Донецьк – Курахове», у межах якого функціонує КПВВ «Мар’їнка», залишався повністю заблокований з боку окупантів.
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