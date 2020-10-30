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У «Борисполі» виявили сім сотень нелегальних посилок з сучасними девайсами
|Суспільство | 30-10-2020, 15:09
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Телефони, планшети, інша вартісна техніка прибули з Сінгапуру. Нелегальні ділки хотіли ухилитися від сплати податків на суму майже в 1 млн грн.
Незаконну поставку в Україну електронних товарів відомих торгових марок виявили прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно- пропускного пункту «Київ» спільно з працівниками митниці. Слідчо-оперативні заходи проходили під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора в рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 212 ККУ «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».
Перевірка проводилась в аеропорту «Бориспіль» та на одній із поштових сортувальних станцій у Києві. Як встановили правоохоронці, організатори злочинного каналу використовували базу фіктивних отримувачів, щоб доставляти техніку з Сінгапуру в Україну під виглядом поштових відправлень, уникаючи сплати до бюджету. У перевіреному в аеропорту вантажі, загальною вагою 2,5 тонни, правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень.
Наразі тривають слідчі дії.
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