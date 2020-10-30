ХАБАРНИКИ НЕ ПОЛИШАЮТЬ СПРОБИ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 30-10-2020, 16:11 0 109

Протягом тижня на кордоні з Польщею громадяни України та іноземці пропонували прикордонникам Львівського загону неправомірну вигоду у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава – Руська», «Краківець» та «Шегині». Хабародавці пропонували кошти у 12 випадках на загальну суму 4 000 грн, 100 злотих, 50 доларів США та 70 євро за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, а також за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.

Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Нагадаємо, що в Державній прикордонній службі України розпочалася антикорупційна акція «Прикордоннику, не бійся повідомити про відомі тобі факти корупції на кордоні!», яка націлена, перш за все, на підвищення рівня свідомості персоналу щодо запобігання та викриття можливих фактів корупційних проявів у відомстві.

У 2020 році прикордонників Львівського загону намагалися підкупити у 74 випадках.

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