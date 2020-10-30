Повідомлено про підозру двом фігурантам, які збували амфетамін на території області Суспільство | 30-10-2020, 18:27 0 93



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, у ході розслідування кримінального провадження за фактом організації незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України), затримано 36-річного жителя м. Стрий Львівської області, який у співучасті з іншими 3 фігурантами організував на постійній основі незаконний збут психотропної речовини – амфетамін.



30.10.2020 організатору угрупування та його співучаснику – 32-річній жительці м. Стрий Львівської області, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України та ч. 2 ст. 307 КК України відповідно.



У ході обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено порошкоподібну речовину, електронні ваги, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти та банківські картки.



До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у виді тримання під вартою.



Вирішується питання повідомлення про підозру іншим співучасникам злочинного угруповання та обрання запобіжних заходів.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури