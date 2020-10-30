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ЧЕРЕЗ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НЕЗНАЧНОЇ КІЛЬКОСТІ СИГАРЕТ, УКРАЇНЕЦЬ ПОЗБУВСЯ МІКРОАВТОБУСА ВАРТІСТЮ У ПОНАД 200 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Суспільство | 30-10-2020, 18:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    


Учора ввечері через спробу переміщення незначної кількості сигарет громадянин України залишився без мікроавтобуса. Незаконні наміри українця викрили на українсько-румунському кордоні прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.

58-річний чоловік прибув в пункт пропуску «Дякове» мікроавтобусом марки «Мерседес Спринтер» 1996 року випуску.

Під час огляду вказаного транспортного засобу прикордонники помітили нетипові зміни у конструктивних частинах автомобіля. Відтак, транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку.

У ході такого огляду прикордонний наряд спільно з митниками виявив в мікроавтобусі спеціально облаштований тайник. Його обладнали в підлозі транспортного засобу. У сховку перевозили 360 пачок сигарет різних марок.

Сума оцінки виявлених тютюнових виробів склала більш ніж 20 тисяч гривень. Вартість вилученого мікроавтобуса склала 233 тисячі гривень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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