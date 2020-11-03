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Черговий антирекорд COVID у Чернівецькій області: 418 заражень та лише 90 одужань
|Суспільство | 02-11-2020, 09:30
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|1 листопада в Чернівецькій області зафіксували 418 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 90 пацієнтів.
Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Деталі: В області, де перший перший пацієнт з коронавірусом надійшов до лікарні 3 березня, вже діагностували 22 485 випадків зараження та 472 смерті від COVID-19.
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