Черговий антирекорд COVID у Чернівецькій області: 418 заражень та лише 90 одужань Суспільство | 02-11-2020, 09:30 0 141 1 листопада в Чернівецькій області зафіксували 418 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 90 пацієнтів.



Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook



Деталі: В області, де перший перший пацієнт з коронавірусом надійшов до лікарні 3 березня, вже діагностували 22 485 випадків зараження та 472 смерті від COVID-19.