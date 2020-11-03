З 1 листопада в Києві дозволена швидкість — 50 км/год Суспільство | 02-11-2020, 09:43 0 161 У Києві з 1 листопада і до 1 квітня рух транспорту дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год.



Джерело: Патрульна поліція України у Facebook



Дослівно: "У Києві відсьогодні до 1 квітня, рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год, без виключень



Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках, де тимчасово була дозволена швидкість руху до 80 км/год:



Проспект Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);



Вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);



Наддніпрянське шосе;



Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);



Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);



Вулиця Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);



Проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)".



Що було раніше: 12 березня президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запустили в Києві систему автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.



За словами Авакова, камери встановлюються в місцях найбільшої концентрації ДТП