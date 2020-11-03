Майже 52 млн гривень екологічного податку надійшло до державного бюджету Суспільство | 02-11-2020, 12:40 0 163





В управлінні податкового адміністрування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня – вересня 2020 року по екологічному податку за січень – вересень 2020 року надійшло до державного бюджету майже 52 млн гривень. При цьому, по екологічному податку за вересень 2020 року надійшло до державного бюджету 0,4 млн грн, що на 0,3 млн грн більше порівнюючи з відповідним періодом 2019 року (факт за вересень 2019 року – 0,1 млн гривень).





