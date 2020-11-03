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ФОП проводить на вебсайті вебінари та навчальні курси. Чи слід йому застосовувати РРО?

Суспільство | 02-11-2020, 12:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    

Якщо споживач отримує доступ до вебсайту з вебінарами та навчальними курсами через мережу Інтернет, застосування фізичною особою – підприємцем РРО є не обов’язковим до 01.01.2021 року.

ПКУ передбачено, що з 1 січня 2021 року, суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет, зобов’язані застосовувати РРО, не залежно від отриманого обсягу доходу.

У разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі (шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку або шляхом внесення коштів через касу банку) РРО можна не застосовувати.
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