На Львівщині вилучили бурштину на понад 200 тис грн Суспільство | 02-11-2020, 14:56 0 114



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу працівників УСР у Львівській області ДСР НП України задокументовано факт незаконного перевезення бурштину походження якого не підтверджується відповідними документами, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240-1 КК України.



У ході проведення огляду вилучено: бурштин-сирець, загальною вагою близько 13,5 кг, автомобіль, на якому здійснювалось перевезення та засоби зв’язку.



Загальна вартість вилученого майна становить понад 200 тис грн.



На цей час тривають слідчі дії.



Вживаються заходи щодо встановлення групи осіб, причетних до організації незаконного видобування, збуту та перевезення бурштину, а також перевіряється факт переміщення сировини з території іншої області транзитом через Львівську область до іноземної держави.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури