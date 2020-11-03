Пасажиропотік на кордоні з Білоруссю впав на 15% Суспільство | 02-11-2020, 14:59 0 130

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Станом на сьогодні на українсько-білоруському кордоні функціонує 7 пунктів пропуску.



Пропускні операції співробітники Державної прикордонної служби України наразі здійснюють в штатному режимі. Прикордонники забезпечують належне функціонування пунктів пропуску, ритмічність пропускних операцій та безпеку громадян, які перетинають державний кордон.



Однак, починаючи з 29 жовтня, суміжна сторона обмежила пропуск іноземних громадян на територію Республіки Білорусь, аргументуючи такі дії необхідністю проведення додаткових заходів з недопущення поширення коронавірусної інфекції.



Впродовж зазначеного періоду в пунктах пропуску відмічається зменшення кількості подорожуючих осіб, які мають бажання потрапити на територію суміжної Білорусі. В порівняні з минулими вихідними пасажиропотік зменшився в середньому на 15%. Така картина спостерігається навіть в пунктах пропуску, де зазвичай рух є найінтенсивнішим. А саме у «Нових Яриловичах» (Чернігівщина), у «Виступовичах» (Житомирщина) та «Домановому» (Волинь).



Зараз у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автомобільних перевезень.



Прикордонники впродовж доби в середньому оформлюють в пункті пропуску «Нові Яриловичі» понад 1700 осіб та близько 1000 транспортних засобів, в пункті пропуску «Виступовичі» - близько 300 осіб та майже 180 транспортних засобів, а в пункті пропуску «Доманове» - понад 600 осіб та майже 100 транспортних засобів. Черги з вантажних та легкових транспортних засобів відсутні.

Додамо, протягом минулих вихідних Білоруською стороною не пропущено та повернуто на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.









ЗАЗНАЧИМО, що Республіка Білорусь тимчасово призупинила перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства із метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-19. Зазначені обмеження не поширюється на:



іноземних громадян, що прямують по дипломатичних та службових паспортах;

глав і членів офіційних делегацій;



іноземців, які надають міжнародну безоплатну допомогу Республіці Білорусь;



водіїв транспортних засобів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень;



членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення;



іноземців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Республіки Білорусь;



іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь;



іноземців, які мають дозвіл на роботу або підтверджуючі документи на здійснення трудової діяльності на території Республіки Білорусь;



іноземців, які прямують до Республіки Білорусь за повідомленням про важку хворобу або про смерть близького родича;



іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації;



громадян Російської Федерації, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь в Російську Федерацію;



іноземців, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь, відповідно до Угоди між Урядом Республіки Білорусь і Кабінетом Міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, який проходить по території Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами Чорнобильської АЕС і підприємств, які здійснюють діяльність в зоні відчуження, а також іноземними фахівцями, залученими до реалізації міжнародних проєктів стосовно закриття Чорнобильської АЕС, від 20 січня 2009 року.



На осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт «Мінськ», також не поширюється це обмеження.



ЩОДО САМОІЗОЛЯЦІЇ. Громадяни Республіки Білорусь, іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Республіки Білорусь, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь, протягом 10 календарних днів з дня прибуття до Республіки Білорусь з іноземних держав, включених МОЗ в перелік держав з несприятливою ситуацією з COVID-19, повинні перебувати в самоізоляції і не підлягають подальшому пропуску через кордон до закінчення 10-денного терміну.



Не повинні знаходитися в самоізоляції і підлягають пропуску через кордон:



співробітники дипломатичних представництв і консульських установ Республіки Білорусь в іноземних державах, що мають дипломатичні та службові паспорти, а також члени їх сімей;



співробітники Державної фельд'єгерської служби Республіки Білорусь, які здійснюють доставлення офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти за міждержавними фельд'єгерськими маршрутами;



співробітники республіканського унітарного підприємства «Спеціальний зв'язок», які здійснюють доставлення спеціальних відправлень за міждержавними маршрутами спеціального зв'язку;



водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень;



члени екіпажів повітряних суден, суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення;



фізичні особи, які прибули в Республіку Білорусь після перебування у службовому відрядженні.





