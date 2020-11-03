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(ВІДЕО) «Тобі скоро буде пам’ятник» – на Закарпатті місцеві жителі з погрозами оточили прикордонний підрозділ

Суспільство | 02-11-2020, 15:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    
ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=djwyTZwV8wo&feature=youtu.be




Сьогодні вночі кілька десятків місцевих жителів оточили прикордонний підрозділ «Богдан», щоб матами та погрозами змусити правоохоронців стати лояльнішими до контрабандистів.

Приводом до нічного пікету стало затримання трьох місцевих жителів, які порушили українсько-румунський кордон. Румунські правоохоронці повідомили, що зафіксували зі свого боку кордону правопорушення та застосували зброю, щоб зупинити чоловіків з пакунками. Пачкарі кинули пакунки з сигаретами та втекли назад на українську територію.

Прикордонний наряд відділення «Богдан» наздогнав порушників, ними виявилися місцеві мешканці, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців як особи причетні до протиправної діяльності на кордоні. «Богдан» - найвисокогірніший підрозділ Держприкордонслужби. На цій ділянці уже випав сніг, тож порушники залишили чіткі сліди. Відбитки взуття, які виявили на кордоні, цілком співпадають з відбитками взуття затриманих. Прикордонники зібрали неспростовні докази того, що затримані здійснили адмінправопорушення.

Для з’ясування усіх обставин порушників кордону доставили у прикордонний підрозділ, де відносно них почали оформляти адміністративні протоколи за ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Під час складання протоколів, один із зловмисників спробував втекти, проте його затримали та, за злісну непокору прикордонникам, склали також адмінпротокол за ст. 185-10 КУпАП.

Незабаром біля відділення «Богдан» почали збиратися місцеві жителі з вимогами «порвати протоколи». Серед «пікетувальників» були й фігуранти інших затримань на кордоні та їхні родичі. З натовпу на адресу прикордонників лунали нецензурна лайка та погрози. «Тобі скоро буде пам’ятник», - кричала правоохоронцю одна з жінок… Після проведення із пікетувальниками роз'яснювальної роботи, останні розійшлися.

Сьогодні рішенням Рахівського райсуду двох із затриманих визнано винними у вчиненні ними адмінправопорушення передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП та призначено їм покарання у вигляді 10 та 15 діб адміністративного арешту. Розгляд справи щодо третього правопорушника, який намагався втекти від прикордонників, призначено на завтра, 3 листопада 2020 року.

Варто наголосити, що відділення «Богдан» входить до відділу «Ділове», на ділянці якого постійно фіксуються спроби нелегального переміщення в Румунію тютюнових виробів. У цей нелегальний бізнес залучено чимало місцевих жителів. Тутешні контрабандисти неодноразово погрожували прикордонникам. А у листопаді 2018 року під час заходів з пошуку та затримання причетних до переміщення чергової партії сигарет один з місцевих наїхав автомобілем на начальника відділу «Ділове» Вадима Березенського. Від отриманих травм офіцер загинув.
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