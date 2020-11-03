Понад 1 млн гривень сплачено до бюджету фінансових санкцій за порушення податкового законодавства Суспільство | 02-11-2020, 15:01 0 145



В управлінні податкового аудиту Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що на час дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), введенно мораторій на проведення документальних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 року № 760 внесено зміни до Постанови від 22 липня 2020 №641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значниим поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-22”, якою дію карантинних обмежень подовжено до 31 жовтня 2020 року.



За час запровадження карантину (з березня по даний час) проведено 256 фактичних перевірок, застосовано фінансових санкцій на суму 3,9 млн гривень, з яких узгоджено 2,4 млн гривень, сплачено до бюджету фінансових санкцій – 1,1 млн гривень.



