(ВІДЕО) На кордоні з Польщею затримали «цигарковий» рейс Суспільство | 02-11-2020, 15:02 0 95

https://www.youtube.com/watch?v=zOn2m8aD624&feature=youtu.be



Рейсовий автобус, запакований сигаретами, зупинили сьогодні вранці прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.

До сусідньої країни транспортний засіб рейсом «Херсон-Варшава» прямував через пункт пропуску «Рава-Руська». За кермом автобуса був наш співвітчизник.



Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані повсюди: в стелі, за обшивкою, в підлозі та навіть під пасажирськими сидіннями. Усього прикордонники дістали зі сховків 3000 тисячі пачок курива. Усі виявлені сигарети, власником яких виявився водій, вилучено.



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