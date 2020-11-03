За організацію контрабанди психотропних речовин в особливо великих розмірах затримано 31-річного жителя Одеської області Суспільство | 02-11-2020, 15:30 0 155



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури спільно з УСБУ у Львівській області у ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України, тобто за фактом незаконного переміщення через митний кордон України психотропних речовин в особливо великих розмірах, затримано 31-річного жителя м. Одеса.



Встановлено, що одесит у вересні 2018 року організував пересилання з Німеччини на територію України таблеток у кількості 1010 штук із вмістом 178,98 г особливо небезпечної психотропної речовини МДМА («екстазі»).



У ході обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено: наркотичні та психотропні речовини різних видів, електронні ваги, поліетиленові пакети для фасування продукції, мобільний телефон та носії інформації.



За клопотанням прокурорів судом обрано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури