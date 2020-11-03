Встигніть скористатись правом на податкову знижку Суспільство | 02-11-2020, 15:33 0 114

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що правом на податкову знижку може скористатись фізична особа, яка має доходи у вигляді заробітної плати. Тож, наприклад, самозайняті особи, суб’єкти підприємницької діяльності, особи, які отримують тільки пасивні доходи, права на отримання податкової знижки не мають.



Сума витрат, які дають право на отримання знижки у звітному році, не повинна перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати.