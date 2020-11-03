Сьогодні вночі в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" працівники Галицької митниці вилучили 3000 пачок сигарет. Суспільство | 02-11-2020, 15:46 0 162

Сигарети намагався вивезти з України в Республіку Польщу 36-річний мешканець Одещини. Кордон він перетинав як водій рейсового автобуса. Під час огляду автобуса «Неоплан» митники та прикордонники за декоративною обшивкою стелі та підлоги, а також в конструктивних порожнинах знайшли 3000 пачок сигарет. Про наявність цього товару громадянин під час митного контролю не повідомив.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучено. Справу скерують до суду.

