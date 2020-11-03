Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: Про особливості складання Форми №1ДФ за ІІІ квартал 2020 року Суспільство | 02-11-2020, 15:48 0 132

Сьогодні для читачів ІВ «Медіастар» начальник Західного управління Офісу великих платників податків ДПС Олександр Юристовський розповів про те, як і які нові ознаки доходів треба зазначити в формі №1ДФ вже за ІІІ квартал. Які штрафи передбачені за неподання або подання з помилками ф. №1ДФ?



Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені чинним податковим законодавством для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку. Такий податковий розрахунок за формою №1ДФ подається до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Звертаємо увагу, що розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

За відокремлений підрозділ юридичної особи, який не має повноважень нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Податковий розрахунок за ф. №1ДФ у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає до контролюючого органу юридична особа за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.

Отже, розглянемо ці та інші практичні питання.



Нові ознаки доходу

Нагадаємо, що наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2020 р. № 241 «Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» були внесені зміни у «Довідник ознак доходів фізичних осіб». А саме:

1) узагальнену ознаку 153 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку» поділено на дві:

153 «Сума поворотної фінансової допомоги наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому»;

197 «Сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку».

2) доходи, які раніше відображалися з ознакою 106 (всі види доходів щодо оренди нерухомості та землі), тепер треба відображати окремо за ознаками:

106 «Надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду»;

195 «Надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду суборенду, емфітевзис»;

196 «Надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в лізинг, оренду або суборенду».

3) зі змісту ознаки доходу 125 прибрано згадку про внески за договорами довгострокового страхування життя. Як наслідок, в Довіднику ознак доходів під номером 125 тепер дві ознаки – одна у старій редакції, яка діяла до 30.06.2020 р., і оновлена, що діє з 01.07.2020 р.;

4) викладено у новій редакції ознаку доходу «128». Отже, якщо ви відображатимете в ф. №1ДФ суму державної та соціальної допомоги, яку ви виплачували працівникам за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття, зверніть увагу на дату, з якої діє ознака доходу – діюча працює з 01.07.2020 р.

Хочу наголосити, що нові та оновлені ознаки потрібно використовувати вже при складанні форми № 1ДФ за ІІІ квартал 2020 р.!



Щодо відображення в ф. №1ДФ фінансової допомоги (позики): надання, повернення.

Основна сума поворотної фінансової допомоги (або позики), яка надається податковим агентом фізичній особі, відображається у ф. №1ДФ за ознакою доходу «197».

Тобто, якщо у ІІІ кварталі підприємство надало поворотну фіндопомогу працівнику або фізичній особі, то таку виплату слід відобразити за результатами такого кварталу у ф. №1ДФ під ознакою «197». При цьому заповнюються тільки графи 3 та 3 а, а в графах 4 та 4а – нулі.

Основна сума поворотної фінансової допомоги (позики), яка повертається фізичній особі відображається у ф. №1ДФ під ознакою доходу «153». При цьому заповнюються тільки графи 3 та 3 а, а в графах 4 та 4а – нулі.

Увага! Якщо отримувачем чи надавачем поворотної фіндопомоги буде фізична особа- підприємець (ФОП), правила застосування ознак доходу «197» та «153» та порядок заповнення ф. №1ДФ не змінюється. Тобто, таку допомогу слід показувати за вищенаведеним алгоритмом. Показувати за таким алгоритмом слід кожну видачу або повернення фіндопомоги (позики).

Щодо відображення оренди нерухомості в ф. №1ДФ.

У разі оренди нерухомості у фізособи-орендодавця, підприємство-орендатор або ФОП-орендатор мають обов’язок податкового агента не тільки щодо оподаткування ПДФО та військовим збором, але й щодо відображення таких виплат в ф. №1ДФ.

Починаючи зі звіту за ІІІ квартал 2020 р. суму орендної плати слід відображати під ознакою «196»! Але, якщо орендодавцем є ФОП, то у ф. №1ДФ дохід у вигляді орендної плати слід буде зазначати за ознакою «157».

Пам’ятаємо, якщо дохід нараховано в одному кварталі, але виплачено в іншому слід відображати інформацію за окремим алгоритмом: графа 3 «Сума виплаченого доходу» та 4 «Сума перерахованого податку» заповнюються у разі фактичної виплати доходу, відповідно у кварталі виплати буде зазначено суми у графах 3 та 4, а у графах 3а та 4а будуть нулі, а в кварталі нарахування графи 3а та 4а заповнюються, а в графах 3 та 4 будуть нулі.



Оренда транспорту та іншого рухомого майна – яка ознака доходу?

Щодо відображення в ф. №1ДФ плати за оренду рухомого майна змін не виникло. Хоча назва ознаки «196» не містить обмежень щодо виду майна, але за визначенням вона призначена тільки для нерухомості.

Суми орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь фізичних осіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, устаткування та інше майно) відображаються ним у податковому розрахунку за ф. №1ДФ під ознакою доходу «127».



Допомога по частковому безробіттю – яка ознака доходу?

Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину, перерахована Фондом соціального страхування на випадок безробіття роботодавцю та виплачена ним найманому працівнику, відображається в Податковому розрахунку за ф. №1ДФ під ознакою доходу «128» як соціальна виплата з відповідного бюджету.

Але для працівників така допомога не оподатковується ПДФО та військовим збором. Тому, у цьому випадку заповнюються графи 3 та 3а, а у графах 4 та 4а проставляються нулі.



Форма №1 ДФ: яка відповідальність за неподання

З 23 травня 2020 р. діють нові, збільшені розміри штрафів за помилки в ф. №1ДФ. За перше порушення слід чекати штраф у 1020 грн, за наступні протягом року – 2040 грн.



Щодо виправлення помилок у податковій звітності

У разі самостійного виправлення помилок, виявлених у податкових деклараціях за звітні (податкові) періоди минулих років (у т. ч. за 2019 рік) та січень 2020 року, протягом періоду карантину платник податку на суму заниженого податкового зобов’язання повинен нарахувати штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пеню відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ за період після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання по податкових деклараціях за звітні (податкові) періоди минулих років.

Відповідно до п. 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не застосовуються крім санкцій за:

1) порушення вимог:

до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

2) порушення вимог законодавства в частині:

обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;

порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Але не слід забувати про штрафи адміністративні! Адже для них мораторію під час карантину не встановлено.





