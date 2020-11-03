За розповсюдження підробленої продукції «Apple» організованій групі шахраїв загрожує до 12 років ув’язнення Суспільство | 02-11-2020, 17:09 0 155



Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох членів організованої злочинної групи за фактами шахрайства, тобто за кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене організованою групою).



Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти через мережу Інтернет реалізовували неоригінальну продукцію марки «Apple», видаючи свій «продукт» за офіційний.

Задокументовано 43 факти шахрайських дій, внаслідок яких потерпілим завдано шкоду на загальну суму понад 300 тис грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід - працівники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області.



За вчинення вказаного злочину підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури