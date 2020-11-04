Майже сотня людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині Суспільство | 03-11-2020, 08:46 0 183 Жертвами землетрусу в турецькому Ізмірі стали 92 людини, постраждали – 994.



Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Управління з запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD)



Деталі: У лікарнях залишаються 147 травмованих.



Рятувальники завершили пошукові роботи у 12 із 17 будівель міста. У них беруть участь 7917 надзвичайників, 25 пошуково-рятувальних собак та понад тисячу транспортних засобів.



За повідомленням Командування берегової охорони, затонуло 22 човни, ще 23 – вдалось врятувати, 43 – сіли на мілину. Уже встигли підняти 14 затонулих човнів та врятувати 40 із тих, які сіли на мілину.



Нагадаємо:



Землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони. У Греції жертвами землетрусу стали двоє підлітків.

Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.