|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Російські окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях – ООС
|Суспільство | 03-11-2020, 08:49
| 0 163
|
|2 листопада збройні формування РФ 2 рази порушили режим припинення вогню, використовуючи гранатомет та стрілецьку зброю.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет".
Деталі: Бойових втрат та поранень сили Об’єднаних сил не зазнали.
Від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
|
|