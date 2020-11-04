АЗЕРБАЙДЖАНЦЯ РОЗШУКУВАНОГО ІНТЕРПОЛОМ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ Суспільство | 03-11-2020, 14:20 0 110



Державна прикордонна служба України реалізовує системні заходи щодо надійної охорони державного кордону. Зокрема, для виявлення осіб та транспортних засобів, що знаходяться в міжнародному розшуку в пунктах пропуску використовується відповідна база даних Інтерполу.



Так, учора в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону виявили 43-річного громадянина Азербайджану, який знаходився у міжнародному розшуку. Під час перевірки документів спрацювала відповідна база даних Інтерполу. В ході встановлення обставин стало відомо, що за шахрайство чоловік розшукується правоохоронцями Азербайджану.



Наразі іноземця передали представникам Нацполіції.