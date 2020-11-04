Увага! Шахраї! Суспільство | 03-11-2020, 14:22 0 189









До Головного управління ДПС у Львівській області надійшла інформація від суб’єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито, за дорученням начальників податкових інспекцій Львівської області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок.



Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації шахраїв.



Якщо ж траплятимуться, чи були такі телефонні дзвінки, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для упередження та припинення шахрайських дій.



