У Львові за отримання хабара повідомлено про підозру колишньому начальнику виправної колонії Суспільство | 03-11-2020, 14:23 0 148

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові спільно з УСБУ у Львівській області у ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою), викрито колишнього начальника однієї з державних установ виконання покарань у Львові.





Встановлено, що підозрюваний вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США.





Натомість він мав ініціювати скерування до суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання.





На цей час колишньому посадовцю вручено повідомлення про підозру та до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Водночас слідством перевіряється причетність інших службових осіб установи до вчинення вказаного злочину.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури