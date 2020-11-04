П’ятьом учасникам транскордонної злочинної групи повідомлено про підозру у торгівлі людьми Суспільство | 03-11-2020, 14:24 0 156



Правоохоронці зібрали докази діяльності міжнародного угруповання, що переправляло нелегалів з Азії до ЄС.



Співробітники Головного оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції спільно зі слідчими ГУНП в АР Крим за процесуального керівництва Кримської прокуратури за сприяння міжнародних партнерів викрили п’ятьох учасників організованої злочинної групи.



Днями фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149 КК України та ч.2 ст.332 КК України, а саме - торгівля людьми та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.



Завдяки узгодженому комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів, які тривали протягом двох років, підтверджено причетність фігурантів, жителів Одещини та анексованого Криму, до вербування українських чоловіків для подальшого переправлення до Туреччини. Закордоном українців втягували в злочинну діяльність, пов’язану з переправленням по морю нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії до країн Європейського Союзу. За кожного завербованого українського моряка злочинці отримували до трьох тисяч доларів США.



Наразі більше двохсот наших співвітчизників, які стали жертвами обману, відбувають покарання у місцях позбавлення волі в Греції та Італії.



У взаємодії з міжнародними партнерами, грецькими та італійськими правоохоронцями, тривають подальші заходи документування злочинної схеми, притягнення до відповідальності співучасників закордоном, а також, що особливо важливо – забезпечення правового захисту та реабілітації засуджених жертв-українців для повернення в Україну.



ВІДЕО затримання учасників злочинного угруповання у 2019 році https://www.youtube.com/watch?v=odJwdCJNI9s



