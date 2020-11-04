Ліквідовано канал нелегального транзиту іракців через Україну в ЄС Суспільство | 03-11-2020, 14:26 0 186 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=4hdyM6Uum-E





Правоохоронці не лише затримали нелегалів, а й встановили маршрут руху, місця переховування, а головне – організаторів каналу.



Наразі двом мешканцям Виноградівського району Закарпатської області, 1988 та 1993 років народження, оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».



Нагадаємо, наприкінці вересня на ділянці Мукачівського прикордонного загону затримали 4 нелегальних мігрантів з Іраку. Іноземці мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Під час слідчо-оперативних заходів українські правоохоронці зібрали докази злочинної діяльності осіб причетних до організації каналу. Було задокументовано факт перевезення на Закарпаття нелегалів, встановлено місця їх тимчасового переховування. Проведено обшуки у фігурантів розслідування за шістьма адресами в містах Рівне та Виноградів, вилучено предмети та речі для подальшого використання в суді як докази протиправної діяльності, зокрема: чорнові записи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та прилад нічного бачення. Заходи проводились міжвідомчою групою у складі співробітників Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, із залученням спецпідрозділу «Дозор», в рамках кримінального провадження за ст.332 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.



Тривають слідчі дії, незабаром всі учасники вказаної злочинної діяльності постануть перед судом.



