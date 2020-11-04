Завдяки заходам, вжитим обласною прокуратурою, до комунальної власності територіальної громади прийнято земельну ділянку вартістю понад 1,1 млн гривень Суспільство | 03-11-2020, 17:28 0 157

Львівською обласною прокуратурою проводиться системна робота представницького характеру щодо відновлення порушених економічних інтересів держави, зокрема з питань земельних відносин.



Так, за принципової позиції обласної прокуратури, Жидачівським районним судом Львівської області задоволено позов про визнання відумерлою спадщини, а саме земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,6870 га у с.Вільхівці Жидачівського району.



Мова йде про неоформлення Вільховецькою сільрадою права власності на вказану земельну ділянку, що могло призвести до її протиправного використання.



Відтак, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії забезпечення реального виконання судового рішення, земельну ділянку вартістю 1164 тис грн повернуто до комунальної власності територіальної громади.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури