Ліцензії на торгівлю пивом немає Суспільство | 03-11-2020, 17:29 0 151

Чинним законодавством не передбачено отримання окремої ліцензії на роздрібну торгівлю пивом. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями є документом, що надає право здійснювати діяльність з реалізації алкогольних напоїв та пива за визначеним місцем торгівлі.



Детальніше в індивідуальній податковій консультації ДПС України №4254/ІПК/99-00-04-05-03-05 від 12.10.2020 р.



Товариство повідомляє, що здійснює оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями.



Товариство запитує:



1. Чи має право Товариство при оптовій торгівлі (реалізації) алкогольних напоїв (не пиво) суб’єкту господарювання, який здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пивом) без зазначення в ній площі місця торгівлі, визначити ціну товару не нижче мінімальної оптово-відпускної ціни?



2. Чи має право суб’єкт господарювання за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (пивом), без зазначення в такій ліцензії місця торгівлі, здійснювати роздрібну торгівлю не тільки пива, а й інших алкогольних напоїв?



До запитань 1 та 2.



Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України визначені Законом України від 19 грудня 1995 року № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (зі змінами) (далі – Закон № 481).





