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| Газета №35 (55) / 2014
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Коштовна сумка
|Суспільство | 04-11-2020, 01:18
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У пункті пропуску «Шегині - Медика» працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили 85 тис. доларів США.
Громадянин України, 33-річний мешканець Львівщини, прибув з Республіки Польщі як водій мікроавтобуса смугою руху «зелений коридор». Однак митники вирішили ретельно оглянули авто. І не дарма. У сумці серед особистих речей виявили 85 тис. доларів США. Валюту громадянин не задекларував.
Наразі працівники митниці здійснюють заходи щодо фіксації правопорушення за ст. 471 Митного кодексу України.
Довідково:
фізичні особи, незалежно від статусу (резидент/нерезидент) як при в’їзді, так і при виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.
Завершено перерахунок коштів.
Виявлено 93226доларів США.
11686 дол. США повернуто громадянину (еквівалент 10 тис. євро.)
Вилучено за протоколом про порушення митних правил 81540 дол.США
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