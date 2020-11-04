Коштовна сумка Суспільство | 04-11-2020, 01:18 0 113

У пункті пропуску «Шегині - Медика» працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили 85 тис. доларів США.



Громадянин України, 33-річний мешканець Львівщини, прибув з Республіки Польщі як водій мікроавтобуса смугою руху «зелений коридор». Однак митники вирішили ретельно оглянули авто. І не дарма. У сумці серед особистих речей виявили 85 тис. доларів США. Валюту громадянин не задекларував.



Наразі працівники митниці здійснюють заходи щодо фіксації правопорушення за ст. 471 Митного кодексу України.



Довідково:

фізичні особи, незалежно від статусу (резидент/нерезидент) як при в’їзді, так і при виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.



Завершено перерахунок коштів.

Виявлено 93226доларів США.

11686 дол. США повернуто громадянину (еквівалент 10 тис. євро.)

Вилучено за протоколом про порушення митних правил 81540 дол.США

