Пів мільйона для "Великого будівництва" – на хабарі спіймали чиновників Закарпаття Суспільство | 04-11-2020, 08:00 0 104 Служба безпеки України спіймала на хабарі у пів мільйона гривень заступника Закарпатської облради та керівника місцевого управління ДАБІ, який вони вимагали із підрядника для зведення об’єктів проєкту "Велике будівництво".



Джерело: повідомлення СБУ



Деталі: За попередніми даними, посадовці обіцяли за ці гроші не перешкоджати виконанню робіт у рамках програми.



В СБУ стверджують, що чиновники налагодили механізм одержання хабарів з підприємців. Співробітники СБУ задокументували вимагання грошей із представника фірми, яка перемогла у тендері на зведення в одному із сіл культурного центру у рамках "Великого будівництва".



"За понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт", – йдеться у повідомлення.



Затримали представника облради та ДАБІ після передачі всієї суми хабара.





Їх підозрюють у одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Тривають слідчі дії.