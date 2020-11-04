За останню добу проведено 1913 ПЛР-тестів, з яких 505 — позитивні Суспільство | 04-11-2020, 08:51 0 82 Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08.00 год. у Львові та на Львівщині підтверджено 31639 випадків інфікування коронавірусом, з них 921 — летальний. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1913 ПЛР-тестів. Відтак, 505 — позитивні. Серед них львів`ян — 212.



Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 31639 осіб, 921 людина померла. 14001 пацієнт одужав.



За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1913 ПЛР-тестів, з них 505 — позитивні. Серед них львів`ян — 212. Залишок проб у холодильнику — 1000.



За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 10619 осіб, госпіталізовані — 2499, на амбулаторному лікуванні — 8120 осіб, виписані — 2308 осіб. Зараз у лікарні перебуває 190 осіб, з них в реанімації — 9 осіб, на апаратні ШВЛ — 6 осіб.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 130 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 91 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 266 пацієнтів, у 5-ій лікарні - 61 пацієнт.



