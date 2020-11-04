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Спільні інтереси посадовиці Держекоінспекції та двох службовців Львіводоканалу: фігурантам повідомили про підозру

Суспільство | 04-11-2020, 09:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 206 206    


За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам: начальниці одного із відділів Державної екологічної інспекції у Львівській області за одержання та головному технологу і начальнику очисної станції ЛМКП «Львівводоканал» за надання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК та ч.3 ст.369 КК України відповідно).

Досудове розслідування встановило, що жінка, з використанням свого службового становища, висловила двом службовцям ЛМКП «Львівводоканал» протиправну вимогу про надання їй неправомірної вигоди у вигляді матеріальних цінностей на суму понад 20 тис грн.

Натомість, підозрювана обіцяла не реагувати на порушення, виявлені при здійсненні Держекоінспекцією державного контролю за дотриманням підприємством вимог законодавства.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозри. Одного з них уже відсторонено від посади, щодо інших – обираються запобіжні заходи.

Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській області та оперативний супровід – працівники УСР у Львівській області ДСР НП України, триває.

Довідково. Санкція ч.3 ст.368 КК передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Санкція ч.3 ст.369 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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