ПРОБІ ПЕРЕПРАВИТИ ЧЕРЕЗ КОРДОН 3000 ПАЧОК СИГАРЕТ ЗАВАДИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 04-11-2020, 09:26 0 73







Спробу переміщення до Угорщини тютюнової контрабанди припинили учора прикордонники Мукачівського загону.



Прикордонний наряд відділення «Велика Паладь» помітив рух групи осіб з пакунками в бік кордону. Законні вимоги військовослужбовців правопорушники проігнорували та, скориставшись значним відділенням від наряду, покинувши пакунки, вдалися до втечі.



Під час огляду місцевості, за 50 метрів до державного кордону наряд виявив шість ящиків тютюнових виробів, у яких знаходилось 3000 пачок сигарет.



Контрабандний тютюн доставлено до прикордонного підрозділу та згодом буде передано співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону